Загитова приступила к разучиванию четверного прыжка

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию россиянка Алина Загитова начала разучивать четверной флип.
«В работе над более сложными элементами», — написал Сергей Розанов в собственном аккаунте в Instagram.
Сергей Розанов работает в команде с Этери Тутберидзе.
На чемпионате России, который проходил в Саранске, спортсменка стала пятой (212,03). Золотую медаль чемпионата России выиграла юниорка Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54).
Таким образом, спортсменка попала в состав сборной России на чемпионат Европы. Вместе с ней отправятся Станислава Константинова и Софья Самодурова.
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