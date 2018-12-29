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Загитова приступила к разучиванию четверного прыжка

Алина Загитова Сергей Булкин/News.ru

Алина Загитова

спорт [ версия для печати ]

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию россиянка Алина Загитова начала разучивать четверной флип.

«В работе над более сложными элементами», — написал Сергей Розанов в собственном аккаунте в Instagram.

Сергей Розанов работает в команде с Этери Тутберидзе.

На чемпионате России, который проходил в Саранске, спортсменка стала пятой (212,03). Золотую медаль чемпионата России выиграла юниорка Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54).

Таким образом, спортсменка попала в состав сборной России на чемпионат Европы. Вместе с ней отправятся Станислава Константинова и Софья Самодурова.

Ранее News.ru сообщал, что олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о том, что влияет на психику молодых фигуристов.


#фигурноекатание #АлинаЗагитова
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