https://static.news.ru/photo/ee8a4b40-a867-11e9-994c-fa163e074e61_1024.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в Bottle Cap Challenge, открыв бутылку с водой ударом конька. Ролик сделан в режиме замедленной видеосъёмки.

Второй трюк девушка сотворила в движении, слегка коснувшись крышки рукой, пишет « Ридус ». Обе записи размещены на официальной странице Загитовой в социальной сети Instagram .

Челлендж стартовал в Интернете в конце июня 2019 года. Он «взорвал» социальные сети. Суть простая — необходимо открыть крышку бутылки ногой.

Ранее News.ru сообщал, что воспитанник футбольной академии «Чертаново» 11-летний Иван Журавлёв открыл бутылку ударом «рабона», который наносится по мячу позади опорной ноги при скрещивании ног.