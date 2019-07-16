Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в Bottle Cap Challenge, открыв бутылку с водой ударом конька. Ролик сделан в режиме замедленной видеосъёмки.
Второй трюк девушка сотворила в движении, слегка коснувшись крышки рукой, пишет «
Челлендж стартовал в Интернете в конце июня 2019 года. Он «взорвал» социальные сети. Суть простая — необходимо открыть крышку бутылки ногой.
Ранее News.ru сообщал, что воспитанник футбольной академии «Чертаново» 11-летний Иван Журавлёв открыл бутылку ударом «рабона», который наносится по мячу позади опорной ноги при скрещивании ног.