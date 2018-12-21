За кого болеть в выходные

https://news.ru/storage/news/8af03d1ec33762f94eaf39417485b058/3e7e2c14-a49b-4d05-894b-d6aff32f2349_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Алина Загитова

За биатлониста Логинова, фигуристок Загитову и Медведеву, а также за боксёра Коробова

Биатлон

Что: третий этап Кубка мира

Где: Нове-Место (Чехия)

Когда: 20−23 декабря

Зачем: чтобы плакать и смеяться вместе с нашими биатлонистами. Радоваться за Александра Логинова, который взял в Нове-Место серебро в спринте. Переживать за Антона Бабикова, который занял 80-е место в первой для себя в текущем сезоне гонке на Кубке мира. Разумеется, на биатлонисте из Уфы сказалась непростая история с «отменённым отстранением», но худший результат в карьере 27-летний Бабиков показал ой как не вовремя.

За кого болеть: в мужской сборной — за Логинова, который, думается, сумеет составить должную конкуренцию норвежцу Йоханнесу Бё. Хочется дуть на воду, но, кажется, пришёл в себя Дмитрий Малышко. В гонке преследования 31-летний биатлонист имеет все шансы забраться в топ-10 — впервые в сезоне. Те же перспективы открываются и перед Матвеем Елисеевым. Ну и по традиции переживать за всю женскую команду целиком. Не выделяя кого-то отдельно.

Смотреть: Eurosport 1 (22 декабря — 16:30 и 18:45 — гонки преследования; 23 декабря — 13:45 и 16:15 — масс-старт), «Матч! Арена» (22 декабря — 16:50 и 18:50), «Матч ТВ» (23 декабря — 13:25 и 16:20).

Хоккей

Что: СКА (Санкт-Петербург) vs. ЦСКА (Москва)

Где: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)

Когда: 22 декабря

Зачем: чтобы запечатлеть в памяти историческое событие — «Русская классика — 2018». На футбольной «Газпром Арене» сначала сыграла национальная команда, а сейчас сойдутся сильнейшие клубы страны — СКА и ЦСКА. Если сборная России катком переехала финнов на Кубке Первого канала (5:0), то в противостоянии двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга — предсказать фаворита весьма затруднительно.

За кого болеть: дело вкуса и пристрастий, но симпатии стороннего наблюдателя, уж извините, на стороне СКА. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команды сходились уже трижды. И всякий раз победа оставалась за москвичами. Отсюда и лидерство ЦСКА на Западе. СКА же идёт вторым с отрывом от «Йокерита». Но обыграть подопечных Игоря Никитина для питерских «армейцев» дело принципиальное.

Смотреть: «Матч ТВ» (22 декабря — 16:30).

Футбол

Что: клубный чемпионат мира

Где: Абу-Даби (ОАЭ)

Когда: 22 декабря

Зачем: чтобы засвидетельствовать, как мадридский «Реал» в третий раз подряд (а всего — в четвёртый) становится лучшим клубом мира. То есть — вполне официально утирает нос вечным соперникам из «Барселоны». Но на этот раз — без Криштиану Роналду, ушедшего в «Ювентус». Зато — с Гаретом Бейлом. Именно хет-трик валлийца позволил «сливочным» обыграть в полуфинале японскую «Касиму Антлерс». Этот трофей, к слову, может стать первым для Сантьяго Солари во главе «Реала». И, так может случиться, последним.

За кого болеть: помешать триумфу мадридского «Реала» попробует арабский «Аль-Айн». Чтобы оказаться в финале, команда Зорана Мамича прошла длинный путь. Дважды «Аль-Айн» проходил дальше, победив в серии послематчевых пенальти. Так было в 1/8 финала в игре с «Тим Веллингтон» из Новой Зеландии, так случилось в полуфинале во встрече с «Ривер Плейт» из Аргентины. Удача в решающей игре с «Мадридом» клубу из ОАЭ понадобится. Других козырей, за исключением бразильца Кайо и шведа Маркуса Берга, у них нет.

Смотреть: «Матч ТВ» (22 декабря — 19:25), «Матч! Футбол 2» (23 декабря — 01:00, 11:40, 22:00).

Фигурное катание

Что: чемпионат России

Где: Саранск (Россия)

Когда: 20−23 декабря

Зачем: фигурное катание как вид спорта находится на пике зрительского интереса. О чём говорит тот факт, что за трансляции из Саранска взялся Первый канал. Во многом это заслуга Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Спасибо, что вы есть и вы — живые! Но ещё больше заслуги в этом, как видится, прессы, которая на ровном месте придумала их противостояние. Финал Гран-при в Ванкувере показал, что так вопрос будет ставиться ещё недолго. Вскоре акцент сменится в сторону противостояния России и Японии.

За кого болеть: главная интрига турнира в Саранске — первая в новом сезоне очная встреча Загитовой и Медведевой. Фигуристки уже катались вместе на контрольных прокатах в сентябре. Но тогда обошлось без соревнований и оценок. Добавляет интереса и участие юниорок — Александры Трусовой и Анны Щербаковой. Стоит ожидать, что первые две путёвки на чемпионат Европы в Минск получат Загитова с Медведевой. Вопрос в том, кому достанется третья. Не исключено, что тренерский совет обернётся лицом к заболевшей, а потому не приехавшей в Саранск Елизавете Туктамышевой.

Смотреть: Первый канал (22 декабря — 19:35; 23 декабря — 15:15).

Футбол

Что: «Ювентуc» (Италия) vs. «Рома» (Италия)

Где: «Альянц Стэдиум» (Турин)

Когда: 22 декабря

Зачем: чтобы увидеть Криштиану Роналду в одном из самых статусных матчей чемпионата Италии последних лет. Какое-то время 33-летнему португальцу понадобилось, чтобы обвыкнуться в Серии А. Но с тех пор он наколотил за «Ювентус» уже 11 мячей и уступает в споре бомбардиров лишь Кшиштофу Пёнтеку из «Дженоа». А в прошлые выходные именно гол КриРо принёс «старой синьоре» победу над «Торино» в туринском дерби.

За кого болеть: «Ювентус» привычно разрывает домашнее первенство. Заняты этим туринцы уже семь лет подряд. Никого даже близко к себе не подпускают. В текущем сезоне преимущество над идущим вторым «Наполи» — восемь очков. «Рома» расположилась на седьмой строчке и отстаёт от четвертого лигочемпионского места на три балла. Но в плей-офф Лиги чемпионов, будучи в одной группе с ЦСКА, пробилась. Разговоры об увольнении Эусебио ди Франческо поутихли, но с таким же успехом они возобновятся. Особенно — в случае ряда неудач. Начало, скорее всего, будет положено в игре с «Ювентусом».

Смотреть: «Матч ТВ» (22 декабря — 22:25).

Бокс

Что: Матвей Коробов (Россия) vs. Джермелл Чарло (США)

Где: Бруклин (США)

Когда: 23 декабря

Зачем: чтобы посмотреть, сумеет ли Коробов вскочить на подножку уходящего поезда. Уроженцу Магадана в январе стукнет 36 лет. В Бруклине Матвей изначально должен был сойтись в андеркарде с Хуаном де Анхелем. Но Уилли Монро-младший провалил допинг-тест, и у россиянина появился шанс выйти в главном бою вечера. Правда, использовать его будет нелегко. Коробов буквально за неделю согнал вес, и никто за состояние Матвея не поручится. Да и до марта 2018 года — до победы над Джонатаном Батистой — он не дрался полтора года.

За кого болеть: на кону — звание чемпиона WBC в среднем весе. Свой титул впервые будет защищать американец Джермелл Чарло. В карьере Коробова уже был один чемпионский бой. В декабре 2014 года Матвей уступил ирландцу Энди Ли пояс по версии WBO. С тех пор карьера россиянина пошла по нисходящей. Он больше не проигрывал, но и до больших боёв не добирался. Победа над 28-летним Чарло, находящимся в самом соку и пугающим весь дивизион, будет сродни чуду. В то, что оно произойдёт, остаётся только верить.

Смотреть: «Матч ТВ» (23 декабря — 04:00).

Баскетбол

Что: женский Кубок России

Статус: «Финал четырёх»

Где: Курск (Россия)

Когда: 22−23 декабря

Зачем: чтобы стать свидетелями очередной главы в противостоянии УГМК из Екатеринбурга и «Динамо» из Курска. В прошлые выходные команды уже встречались в чемпионате России. Больших проблем УГМК в игре с «Динамо» не испытала. Преимущество «лисиц» составило 32 очка. Что подопечные Мигеля Мендеса сумели сделать, так это закрыть лидера «Динамо» Брианну Стюарт.

За кого болеть: в полуфиналах — за «Надежду» и «Спарту энд К». Кто знает, может, первые сумеют остановить «Динамо», а вторые — УГМК? Но сделать это будет крайне сложно. УГМК — действующий чемпион России и Евролиги, а «Динамо» — действующий обладатель Кубка. Они и разыграют, скорее всего, трофей. Как делают это последнее десятилетие. Причем успешнее справляются курянки. За четыре года они трижды поднимали Кубок над головами. Так что это ещё и возможность реванша для умниц, прелестниц и кудесниц мяча из Екатеринбурга.

Смотреть: «Матч! Наш спорт» (23 декабря — 17:55).

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