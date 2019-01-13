Юрлова-Перхт: я мечтала финишировать с флагом

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, которая бежала заключительный этап эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе, поделилась эмоциями после победы.
Юрлова-Перхт финишировала с флагом, оторвавшись от ближайшей преследовательницы из Германии Денизе Херрман на 33,5 секунды.
«Финишировать с флагом было моей мечтой. Перед стартом мыслей не было, хотелось просто не подвести», — сказала она в эфире «Матч ТВ».
В составе российской команды бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Юрлова-Перхт.
Эта победа стала первой для женской сборной России в сезоне. В последний раз россиянки побеждали в эстафете в 2012 году.
Как писал News.ru, итальянка «застрелилась» в эстафете на КМ по биатлону.