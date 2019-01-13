Юрлова-Перхт: я мечтала финишировать с флагом

https://news.ru/storage/news/31a8e253f7f2fa40d2ceac21e9f0e8e8/2e5f5fa9-1d4f-49af-94a8-0635dadd4f0b_850.jpg Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Екатерина Юрлова-Перхт

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, которая бежала заключительный этап эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе, поделилась эмоциями после победы.

Юрлова-Перхт финишировала с флагом, оторвавшись от ближайшей преследовательницы из Германии Денизе Херрман на 33,5 секунды.

«Финишировать с флагом было моей мечтой. Перед стартом мыслей не было, хотелось просто не подвести», — сказала она в эфире «Матч ТВ».

В составе российской команды бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Юрлова-Перхт.

Эта победа стала первой для женской сборной России в сезоне. В последний раз россиянки побеждали в эстафете в 2012 году.

Как писал News.ru, итальянка «застрелилась» в эстафете на КМ по биатлону.