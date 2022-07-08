Юрист рассказала, может ли страна запретить спортсменам менять гражданство Юрист Анцелиович: страна не может запрещать спортсменам менять гражданство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страна не может запрещать спортсменам менять гражданство, сообщила спортивный юрист Анна Анцелиович изданию Lenta.ru. При этом вернуть предыдущее спортивное гражданство может быть трудно, федерации этого не любят и позволяют только при уважительных причинах, отметила она.

Если у спортсмена есть основания для смены гражданства, то согласия его родной национальной федерации не требуется, — сказала Анцелиович.

Она добавила, что одновременно спортсмен может выступать на соревнованиях только за одну страну.

Дочь Этери Тутберидзе фигуристка Диана Дэвис ранее обратилась с открытым письмом к поклонникам, в котором прокомментировала слухи о переезде в США и своём замужестве. Спортсменка заявила, что не собирается выступать за сборную США, а уехала в Америку исключительно для того, чтобы поднабраться мастерства и опыта у другого тренера.

До этого сообщалось, что разговоры о переходе фигуристов Дианы Дэвис и её партнёра Глеба Смолкина, выступающих в танцах на льду, под флаг США велись давно. Источники из США сообщали о готовящемся просмотре в местную федерацию, а в интернете появился документ, подтверждающий факт женитьбы Дэвис и Смолкина.