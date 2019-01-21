Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге

Трудовая неделя началась с откровения. Фигуристка Анастасия Шаботова заявила, что на катке «Хрустальный» в Москве принимают допинг. Да не простой, а правильный. Который не колют и не глотают, а пьют. Под ударом оказался весь цвет российского фигурного катания — начиная с Алины Загитовой и Евгении Медведевой. News.ru призывает не искать чёрную кошку в тёмной комнате.
Что сказала?
Свои откровения 13-летняя Шаботова излила в прямом эфире Instagram, отвечая на вопросы дорогих подписчиков. Один из них поинтересовался у гуру фигурного катания, как стабилизировать результаты.
«Пьешь много допинга и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только нужно „правильный“ допинг пить», — был ответ начинающего гуру фармакологии.
13-летняя русская фигуристка заявила, что нужно пить правильный допинг, чтобы побеждать pic.twitter.com/h2RDa2FLfv— Александр (@optaluna) 20 января 2019 г.
Если бы всё ограничилось этим, можно было бы выдохнуть и не писать эту статью, не обзванивать экспертов и не беспокоить первых лиц Федерации фигурного катания России (ФФКР). Просто в один клик отправить видео в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Но с себя Шаботова только начала и закругляться даже не думала. Завела речь о катке «Хрустальный», на котором занимаются фигуристки из труппы Этери Тутберидзе. На вопрос, пьют ли там допинг или не пьют, Настя ответила категорично:
«Нет, ну конечно, пьют».
13-летняя русская фигуристка заявила, что нужно пить правильный допинг, чтобы побеждать. Часть 2 pic.twitter.com/oTyOgdhYpp— Александр (@optaluna) 20 января 2019 г.
Для понимания: «Хрустальный» — это отделение Центра спорта и образования «Самбо-70». Оттуда вышли Анна Погорилая, Юлия Липницкая и Евгения Медведева. Там до сих пор занимаются Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. Что ни имя, то либо прошлое, либо настоящее, либо будущее российского фигурного катания.
Кто такая?
В этом вся соль. Шаботова — одиночница, о которой знают исключительно родители, близкие друзья, эксперты или гики, помешанные на фигурном катании. Она кандидат в мастера спорта. Второй сезон занимается в школе «Снежные барсы» у Светланы Пановой — вместе с Алёной Канышевой. До этого Настю вела Ирина Страхова, тренер СШОР «Москвич».
В текущем сезоне Шаботова выиграла Мемориал Панина и пятый этап Кубка России. Четвёртый этап Настя завершила третьей, а на первенстве Москвы и вовсе была девятой.
Что стоит за словами?
Скорее всего, ничего. В федерации уже открестились от заявления Шаботовой. «Чушь», — это уже реакция Александра Горшкова, главы ФФКР. «Некомпетентным и дискредитирующим» его назвали в «Самбо-70». Сами же фигуристы — бывшие и нынешние — от комментариев поголовно отказываются.
Их можно понять: комментировать — значит пускать круги по воде. Для людей знающих всё очевидно. Фигурное катание в негласном допинговом рейтинге видов спорта плетётся в хвосте. Наряду с шахматами и фехтованием. Связано это с его спецификой. «Фигурка» — несиловой и нецикличный вид спорта, завязанный на координации и реакции, а не на выносливости и силе.
Тот же Горшков много раз заявлял, что допинга в фигурном катании нет. По его словам, запрещённые препараты могут лишь навредить. Если в «фигурке» и есть место для допинга, то исключительно в процессе восстановления. С юных лет спортсмены проделывают огромный объём тренировочной работы. Или, например, в процессе сгонки веса. Та же проблема, кстати, свойственна спортивной и художественной гимнастике. Об этом, судя по всему, и говорила Шаботова, разделяя допинг на правильный и неправильный.
А был ли мальчик?
Громких допинг-скандалов с участием российских фигуристов наперечёт. Но все они вызваны отсутствием антидопинговой культуры.
В 2000 году дисквалификации подверглась пара Бережная — Сихарулидзе. Как объясняла партнёрша, в поисках лекарства от насморка она забрела в аптеку и купила препарат, в котором оказался запрещённый эфедрин. Та же самая история приключилась в 2014 году с парницей Оксаной Нагалатий, чемпионкой России среди юниоров.
В 2008 году у Юрия Ларионова обнаружили фуросемид, используемый для выведения допинга, а также для сгонки веса. Вице-чемпион Европы в парном катании, по его же словам, отчаянно пытался постройнеть перед финалом Гран-при, а в результате был исключён из сборной и дисквалифицирован на два года.
В эпоху заката мельдония под раздачу попала Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду. В 2016 году её допинг-проба дала положительный результат. Но всё обошлось лёгким испугом — из-за низкой концентрации вещества наказания фигуристка избежала. А что-либо комментировать Бобровой запретили адвокаты.
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Высказывание Шаботовой можно рассматривать по-разному. Как глупость, как озорство, как откровенность. Лучше не впадать в крайности. Главное — не забывать, что перед нами ребёнок, и, защищая честь и достоинство мундира, ненароком не поломать ему жизнь.