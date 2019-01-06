Японец объяснил победу над россиянином жаждой мести

Японский теннисист Кей Нисикори, в финале турнира в Брисбене обыгравший россиянина Даниила Медведева, поделился эмоциями после матча.
«Даниил провёл отличный матч. Я проиграл ему в финале турнира в Японии, поэтому было приятно сегодня отомстить ему и взять реванш!» — цитирует Нисикори The Canberra Times.
Японец добавил, что желает Медведеву провести хороший сезон.
Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:2. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Нисикори занимает девятую строчку, а Медведев — 16-ю.
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