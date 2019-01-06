Японец объяснил победу над россиянином жаждой мести

https://news.ru/storage/news/b88b33717b365bec3cdc28b4cdf8c542/99c7b99c-787f-40f0-8f10-22f9d85624ed_850.jpg ZOPH./AFLO/Global Look Press

Кей Нисикори

Японский теннисист Кей Нисикори, в финале турнира в Брисбене обыгравший россиянина Даниила Медведева, поделился эмоциями после матча.

«Даниил провёл отличный матч. Я проиграл ему в финале турнира в Японии, поэтому было приятно сегодня отомстить ему и взять реванш!» — цитирует Нисикори The Canberra Times.

Японец добавил, что желает Медведеву провести хороший сезон.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:2. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Нисикори занимает девятую строчку, а Медведев — 16-ю.

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