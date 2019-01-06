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Японец объяснил победу над россиянином жаждой мести

Кей Нисикори ZOPH./AFLO/Global Look Press

Кей Нисикори

спорт [ версия для печати ]

Японский теннисист Кей Нисикори, в финале турнира в Брисбене обыгравший россиянина Даниила Медведева, поделился эмоциями после матча.

«Даниил провёл отличный матч. Я проиграл ему в финале турнира в Японии, поэтому было приятно сегодня отомстить ему и взять реванш!» — цитирует Нисикори The Canberra Times.

Японец добавил, что желает Медведеву провести хороший сезон.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:2. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Нисикори занимает девятую строчку, а Медведев — 16-ю.

Как писал News.ru, Серена Уильямс встретилась с бывшим бойфрендом Шараповой. 


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