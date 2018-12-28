Ягудин рассказал о влиянии СМИ на психику фигуристок

https://news.ru/storage/news/04a21726012ef1a2145d1b1d43269eee/b3bd8e24-aecf-424a-97de-d63f81a9a968_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин заявил, что на психику молодых фигуристов оказывается огромное влияние со стороны СМИ.

«СМИ ломают девочкам психику. Они же еще девочки: одной 16 лет, а другой — 19. Дайте им спокойно работать», — сказал Ягудин в программе «Неспортивное поведение».

По его словам, ему позвонили из одного издания, с которым фигурист ранее сотрудничал. Собеседник Ягудина поинтересовался, есть ли какая-то интрига во время чемпионата России. На что фигурист ответил, что интрига будет каждый вечер.

«Мне отвечают: „А какая-нибудь какашка есть?“ Я говорю: „Какая какашка, какое вам еще г***о надо?!“» — недоумевал Ягудин.

Золотую медаль чемпионата России выиграла юниорка Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Алина Загитова осталась пятой (212,03). Евгения Медведева заняла седьмое место (205,90).

На чемпионат Европы в составе сборной России поедут Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

News.ru ранее сообщал, что чемпионка мира 2012 года по фигурному катанию итальянка Каролина Костнер пропустит чемпионат Европы, который пройдёт в Минске (Белоруссия) с 21 по 27 января 2019 года.