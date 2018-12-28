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Ягудин рассказал о влиянии СМИ на психику фигуристок

Евгения Медведева Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева

спорт [ версия для печати ]

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин заявил, что на психику молодых фигуристов оказывается огромное влияние со стороны СМИ.

«СМИ ломают девочкам психику. Они же еще девочки: одной 16 лет, а другой — 19. Дайте им спокойно работать», — сказал Ягудин в программе «Неспортивное поведение».

По его словам, ему позвонили из одного издания, с которым фигурист ранее сотрудничал. Собеседник Ягудина поинтересовался, есть ли какая-то интрига во время чемпионата России. На что фигурист ответил, что интрига будет каждый вечер.

«Мне отвечают: „А какая-нибудь какашка есть?“ Я говорю: „Какая какашка, какое вам еще г***о надо?!“» — недоумевал Ягудин.

Золотую медаль чемпионата России выиграла юниорка Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Алина Загитова осталась пятой (212,03). Евгения Медведева заняла седьмое место (205,90).

На чемпионат Европы в составе сборной России поедут Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

News.ru ранее сообщал, что чемпионка мира 2012 года по фигурному катанию итальянка Каролина Костнер пропустит чемпионат Европы, который пройдёт в Минске (Белоруссия) с 21 по 27 января 2019 года.


#фигурноекатание #АлексейЯгудин
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