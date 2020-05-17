Ягудин: боюсь представить, как люди живут в 20 квадратных метрах

https://static.news.ru/photo/acb09512-97d1-11ea-af7a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ягудин Фото: instagram.com/alexei.yagudin/

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, как живёт на самоизоляции в своём загородном доме.

Фигурист отметил, что по натуре домосед, но даже он уже хочет свободно передвигаться.

Я и раньше не горел желанием куда-то мотаться в выходные <...> Конечно, я понимаю, как тяжело людям, которые живут в 20 квадратных метрах. Даже боюсь представить, — поделился спортсмен в интервью газете «Спорт-экспресс».

Он добавил, что любит проводить время с семьёй в своём загородном доме и особенно остро не чувствует некомфортно из-за самоизоляции.

Ранее NEWS.ru писал, что российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова вступилась за Алексея Ягудина, после нападок блогера. Тренер рассказала, что фигурист очень мирный — даже когда выпьет, ложится спать, а не лезет в драку. По словам блогера Елены Родиной, Ягудин вместе с актёром Маратом Башаровым напились и избили журналистов бейсбольными битами.