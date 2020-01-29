https://static.news.ru/photo/0063eeea-4271-11ea-b2ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер сообщил о выявлении манипуляций со 145 из 298 записей о пробах из базы данных Московской лаборатории, которые оказались под подозрением.

Мы установили, когда и какие данные 145 спортсменов были удалены. Все 298 подозрительных случаев будут проанализированы, — цитирует Юнгера Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он также отметил, что не все удалённые удалось восстановить, а некоторые записи были датированы задним числом.

22 января в связи с началом дисциплинарного разбирательства принято решение приостановить действие Московской антидопинговой лаборатории. Ограничение будет действовать до тех пор, пока продолжается разбирательство, проводимое дисциплинарным комитетом.

Как писал NEWS.ru, позднее WADA назвало причины решения приостановить действие Московской антидопинговой лаборатории.