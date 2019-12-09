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Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба заявил, что во время Олимпийских игр 2020 года в Токио для обслуживания атлетов сборных России по различным видам спорта будет создан специализированный медицинский центр.

Будут очень тяжелые климатические условия, это будет самый пик жары и влажности. Мы уже побывали в Японии, наша задача — создать единый медицинский центр для спортсменов сборной России. Что мы...