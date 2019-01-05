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В WADA ответили на обвинения в мошенничестве

Сергей Киселев/АГН «Москва»

спорт [ версия для печати ]

Глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор ответил на открытое письмо шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, который призвал немедленно лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Его ответ приводит журналист Хайо Зеппельт.

По словам Тэйлора, цель WADA — максимально снизить риск успешной апелляции со стороны России по вопросу РУСАДА.

«Если мы сейчас начнём рубить с плеча и рекомендовать санкции в обход правил, мы увеличим шансы для успешной апелляции по этому вопросу, вне зависимости от достоинств нашего решения. Никто не хочет такого результата, не так ли?» — написал Тэйлор.

Он добавил, что именно по этой причине WADA отложило обсуждение вопроса по восстановлению РУСАДА до 14−15 января 2019 года.

Самуэльссон накануне обвинил организацию в пособничестве российской стороне. Швед жёстко раскритиковал её за то, что она не предприняла никаких действий за несоблюдение московской лабораторией дедлайна по предоставлению данных.

Как писал News.ru, российским лыжникам пожелали выступить на ЧМ без флага.


#допинг #РУСАДА
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