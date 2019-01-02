Волонтёры помогут Катару провести мундиаль

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Свыше четверти миллиона человек отправили заявки на участие в волонтёрской программе чемпионата мира по футболу в Катаре. Организаторы будут использовать российский опыт подготовки добровольцев.

«На данный момент высокий ажиотаж немного снизился, однако в первые четыре месяца заявки на участие в турнире подали 257 тыс. желающих», — цитирует сообщение оргкомитета ТАСС.

Крупнейший футбольный турнир пройдёт в ближневосточной стране впервые, с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее News.ru сообщал о намерении ФИФА провести несколько матчей предстоящего мундиаля за пределами нефтяной державы. Мера связана с увеличением количества участников с 32 до 48 национальных сборных.