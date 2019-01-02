USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,286 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,840.78 $
МОСКВА-3°C14:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Волонтёры помогут Катару провести мундиаль

Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Свыше четверти миллиона человек отправили заявки на участие в волонтёрской программе чемпионата мира по футболу в Катаре. Организаторы будут использовать российский опыт подготовки добровольцев.

«На данный момент высокий ажиотаж немного снизился, однако в первые четыре месяца заявки на участие в турнире подали 257 тыс. желающих», — цитирует сообщение оргкомитета ТАСС.

Крупнейший футбольный турнир пройдёт в ближневосточной стране впервые, с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее News.ru сообщал о намерении ФИФА провести несколько матчей предстоящего мундиаля за пределами нефтяной державы. Мера связана с увеличением количества участников с 32 до 48 национальных сборных.


#футбол #чм #Катар
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
в мире 17:10, 21 декабря 2018
Дед Мороз добрался до русскоязычной общины Катара
спорт 10:01, 23 ноября 2018
ФИФА перенесёт несколько матчей ЧМ-2022 из Катара
спорт 21:45, 13 ноября 2018
«Ростов» может заменить ЦСКА на зимнем турнире в Катаре
Лента новостей
спорт 14:29
Надаль травмировался и отказался от борьбы
происшествия 14:25
ДТП в Ленинградской области погубило ребёнка
в мире 14:23
Счастливчик из Нью-Йорка сорвал джекпот лотереи Mega Millions
наука 14:16
Путин поручил найти применение научным достижениям
шоу-бизнес 14:15
Скарлетт Йоханссон назвала интернет кротовой норой
Другие новости
спорт 14:29
Надаль травмировался и отказался от борьбы
спорт 14:00
Во Франции отказались обсуждать продажу игрока с «Зенитом»
спорт 13:43
Немцы высказались о восстановлении РУСАДА
спорт 13:26
Агент Хабиба поведал об отдыхе бойца в «райском Дагестане»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top