«Волчья стая»: как уличный спорт продолжает заявлять о себе в 2022 году «Волчья стая 4» отгремела в Москве и напомнила окружающим, что такое кататься на BMX во всей красе

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

6 августа в столичном районе Чертаново Северное и на границе Обручевского района прошёл уличный джем представителей комьюнити BMX-фристайла «Волчья стая 4», в котором встретились сильнейшие стрит-райдеры Москвы и МО. Классического контекста не было, но атлеты боролись за деньги и уникальные жетоны мероприятия.

Первый спот (место для трюков), открылся для атлетов ровно в полдень, как и было обещано организаторами от Stress Bike Shop, но самые первые атлеты прибывали на место заранее.

Место было выбрано не случайно. Район Чертаново Северное славится своей узнаваемой архитектурой и духом настоящей улицы, который поселился там благодаря представителям всех молодёжных субкультур и видов спорта. Кроме этого, Чертаново считается одним из самых кинематографичных районов столицы.

Вся суть мероприятия заключалось в том, что организаторами было заготовлено несколько уличных спотов, которые имели определённый интерес и сложность для выполнения трюков райдерами. Тем, кому удавалось продемонстрировать свой стиль и выполнить задуманное, выдавалась сумма денег (зависела от сложности трюка), а тем, кому везло «уезжать» прыжки уровня Олимпийских игр и чемпионатов мира — уникальный памятный жетон.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Артем Москвичев, один из самых титулованных райдеров

Факты о «Волчьей стае 4»

«Соревнование» проходило в формате джема. Никаких квалификаций, отборочных этапов или СМС для регистрации. Всё решалось по факту. На старт мог выйти любой, кто чувствовал уверенность в своих силах. Чётких временных рамок и количества возможных попыток тоже не было.

Джем прошлого года имел довольно сильный резонанс внутри сообщества BMX и на его стыках, что достаточно сильно увеличило количество зрителей и участников в этот раз. По примерным подсчётам, всего в зоне джема было около 600 человек. О том, каким был джем прошлого года, можно посмотреть в документальном фильме.

Маршрут и споты подбирались определённым образом и заранее. Всё для того, чтобы катание и большое скопление народа не стало проблемой для местных жителей и представителей правопорядка. Необходимо было найти места, расположенные на близком расстоянии друг от друга и имеющие достаточно свободного места для размещения всех желающих. Так же одним из условий подбора было наличие максимальной вариативности трюков, которые можно было придумать и воплотить.

По словам участников и организаторов события, главной отличительной чертой «Волчьей стаи» от похожих мероприятий являются уникальные памятные жетоны, которые выдаются за самые бешеные и сложные трюки. Жетон своего рода кубок для стрит-райдера, и ребята готовы отдать все силы, чтобы заполучить его.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Райдер во время выполнения трюка Double peg grind

Первоначальные планы пришлось менять

В качестве первого места был выбран затяжной марш с широкими ступенями и двумя длинными перилами для хорошей разминки для всех атлетов. Было понятно, что не стоит ждать сегодня совсем простых условий катания, поскольку перила были высоковаты.

Начиная со второго спота у всего джема появились непреодолимые препятствия со стороны города. Местные жители, видимо, опасаясь большого скопления молодёжи на велосипедах вызвали правоохранительные органы, которые прибыли на место незамедлительно.

После продолжительного диалога для урегулирования всех нюансов организаторами «Волчьей стаи» было принято решение переместиться с публичного места на более камерный спот во дворе одного из домов, где удалось продолжить джем на условленные 40 минут. Шероховатости продолжались, и полиция попросила BMX-комьюнити покинуть пределы района Чертаново Северное.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Почти каждая встреча райдеров не обходится без приезда сотрудников правопорядка

Спот у метро «Калужская»

Любая подобная активность в уличном спорте всегда требует наличия «плана С». Из-за невозможности окончательно согласовать пребывание в рамках Чертаново участникам и зрителям джема «Волчья стая 4» пришлось переместиться на запасной спот у станции метро «Калужская». Марш 13 ступеней с двумя перилами по бокам и выкатом в 15 метров стал заключительным в этот день.

Друзья! Отнеситесь с пониманием. Это крайний спот на сегодня. Если приедет полиция, то мы обязаны будем разойтись. А пока давайте кататься, — сообщил ведущий джема через громкоговоритель.

Организаторы разделили катание на крайнем споте на три этапа. Сначала для участников был открыт сам марш для прыжков через ступени вниз. Затем сделали доступными боковые перила. Последним этапом стало катание по направлению вверх по ступеням. Чётко определённого времени на каждый этап не было отведено, судейская группа смотрела по факту.

Когда было заметно, что райдеры начинают повторятся или паузы между ранами затягивались, то открывался следующий этап, закрывая предыдущий.

Основная программа джема закончилась в районе шести часов вечера по Москве, после чего всем было предложено свободное катание.