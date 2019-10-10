Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Министр спорта России Павел Колобков, открывая голосование за новый дизайн билетов спортивной серии государственных лотерей в рамках форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде, заявил, что все лотереи в стране проводятся для финансирования социальных программ развития физической культуры и спорта.

С каждым годом увеличиваются поступления в бюджет от лотерейной деятельности. Так, в этом году целевые отчисления в бюджет прогнозируемо составят 2,7 млрд рублей, — сказал министр журналистам. В голосовании представлено...