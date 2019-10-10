Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что спорт в регионах России не развивается подобающим образом.
Нет, только в некоторых регионах спорт развивается, — ответила Винер-Усманова журналистам в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» на вопрос, развивается ли спорт в регионах должным образом.
По её словам, невозможно сказать, что главное при развитии спорта.
Должен быть кулак! Когда одного пальца не хватает, уже не будет удара. Все должны работать вместе, всё должно сочетаться с правильными пропорциями и использовано во всех отраслях, — добавила Винер-Усманова.
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