Видеоблогер предложил Макгрегору $50 млн за бой

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Видеоблогер и боксёр Джейк Пол бросил вызов бойцу смешанного стиля, экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору. За очный бой блогер предложил $50 млн.

Об этом Джейк Пол написал на своей странице в Instagram. По его словам, он рассчитывает на поединок в весовой категории до 84 кг из восьми раундов по три минуты с использованием перчаток на десять унций.

Бой должен состояться в течение 180 дней после подписания соответствующего соглашения.

29 ноября Пол уже участвовал в одном из боев перед выставочным поединком американцев Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Во втором раунде ему удалось нокаутировать бывшего игрока клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нейта Робинсона.

NEWS.ru писал, что следующий бой Конор Макгрегор проведёт с Дастином Порье. Поединок состоится 23 января на турнире UFC 257. Ирландец и американец уже бились под эгидой UFC в 2014 году, тогда поединок закончился нокаутом в первом раунде, победил Макгрегор.

В активе 32-летнего ирландца 21 победа и четыре поражения. Он был чемпионом UFC в двух весовых категориях: лёгкой и полулёгкой.

Ранее вызов Макгрегору бросил защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос. Об этом футболист объявил на своей странице в Instagram.

34-летний Рамос — капитан «Реала» и сборной Испании. В составе клуба он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и пять раз чемпионат Испании, в составе национальной команды — чемпионат мира — 2010 и чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов.