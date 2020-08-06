Валттери Боттас продлил контракт с командой «Формулы-1» Mercedes

https://static.news.ru/photo/31340540-d7f5-11ea-8fc3-fa163e074e61_660.jpg Валттери Боттас Фото: HOCH ZWEI/Pool/Steve Etherington/Global Look press

Команда Mercedes, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса «Формула-1», объявила о подписании нового контракта с финским пилотом Валттери Боттасом.

Контракт будет действовать до окончании сезона-2021, — сообщили в пресс-службе команды.

Уточняется, что Боттас стал пилотом Mercedes в 2017 году, за это время он выиграл восемь гонок «Формулы-1», 39 из 48 раз поднимался на подиум. В настоящее время он занимает второе место в турнирной таблице пилотов 2020 года.

Я очень горжусь тем, что в следующем году снова представляю эту замечательную команду и трёхконечную звезду в нашем совместном путешествии, — сказал Боттас.

Он признался, что влюбился в «Формулу-1» ещё в детстве и мечтает однажды стать её чемпионом. С командой Mercedes, по его словам, он способен достичь этой цели.

Как писал NEWS.ru, британский пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон победил в гонке на втором этапе сезона Гран-при Штирии (Австрия). Второе место занял его партнёр по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят занял десятое место, заработав тем самым первое очко в личном зачёте. Напарник россиянина Пьер Гасли финишировал на 15-м месте.