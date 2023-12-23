Российский теннисист проиграл американцу на выставочном турнире в Абу-Даби Медведев уступил американцу Фрицу на выставочном турнире в Абу-Даби

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев уступил американцу Тейлору Фрицу на выставочном турнире World Tennis League в Абу‑Даби (ОАЭ), передает РИА Новости. Россиянин проиграл свой матч, состоявший из одного сета, со счетом 3:6, но взял решающее очко в овертайме — 1:0.

Команда «Иглз», за которую выступают россияне Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева и американка София Кенин, выиграла матчевую встречу у «Фалконс» со счетом 22:18. Всего в турнире принимают участие 16 теннисистов, разбитых на четыре команды.

Турнир World Tennis League проходит во второй раз. Команды играют по круговой системе, две лучшие выйдут в финал. Они определятся 23 декабря.

В ноябре Медведев уступил Яннику Синнеру в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Матч проходил в Турине и завершился со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу итальянца. Игроки провели на корте почти два с половиной часа.

8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. Оказаться в Париже на ОИ-2024 могут российские теннисисты, которые принимали участие в турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе с самого начала СВО и зарабатывали рейтинговые очки. Например, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.