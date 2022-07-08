В США усомнились в том, что удастся вернуть арестованную баскетболистку В администрации США считают, что им не удастся вернуть в ближайшее время арестованную в России баскетболистку Грайнер

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Бриттни Грайнер

Американские чиновники выразили сомнения в том, что в ближайшее время им удастся вернуть баскетболистку Бриттни Грайнер, арестованную в России за контрабанду наркотиков, сообщает Politico. В четверг, 7 июля, баскетболистка признала свою вину в Химкинском суде.

Как бы администрация президента США ни хотела вернуть Бриттни Грайнер домой, она, вероятно, проведет в российской тюрьме еще как минимум несколько месяцев, — говорится в материале.

Издание пишет, что такого мнения придерживаются «несколько должностных лиц США и люди, знакомые с ситуацией».

18 февраля баскетболистка прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из ее багажа вейпы с неизвестной жидкостью. Результаты экспертизы показали, что это гашишное масло.

5 марта баскетболистку арестовали. Грайнер предъявили обвинения в контрабанде наркотических средств.

Ранее президент США Джо Байден ответил на письмо Грайнер. Спортсменка обратилась к главе Белого дома с просьбой сделать все возможное для ее возвращения на родину.