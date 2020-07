В США баскетболистки ушли с площадки во время исполнения гимна

Через некоторое время они вернулись на площадку, где 26 секунд провели молча в память о 26-летней афроамериканке Бреонне Тэйлор. Девушка работала в службе скорой помощи и была убита 13 марта этого года полицейскими в своём доме в Луивилле.

Перед началом встречи баскетболистки Лейшиа Кларендон и Брианна Стюарт заявили, что нынешний сезон будет посвящён движению Black Lives Matter и погибшей девушке, сообщает ESPN.

Матч закончился со счётом 87:71. Победу одержала команда «Сиэтл Шторм».