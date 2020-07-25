В США баскетболистки ушли с площадки во время исполнения гимна

https://static.news.ru/photo/0d4eed34-cf58-11ea-965a-fa163e074e61_660.jpg Фото: New York Liberty/twitter.com

Игроки клубов Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) из команд «Нью-Йорк» и «Сиэтл Шторм» покинули площадку во время исполнения американского гимна. Таким образом девушки показали свой протест против расового неравенства и поддержали движение Black Lives Matter.

Через некоторое время они вернулись на площадку, где 26 секунд провели молча в память о 26-летней афроамериканке Бреонне Тэйлор. Девушка работала в службе скорой помощи и была убита 13 марта этого года полицейскими в своём доме в Луивилле.

Перед началом встречи баскетболистки Лейшиа Кларендон и Брианна Стюарт заявили, что нынешний сезон будет посвящён движению Black Lives Matter и погибшей девушке, сообщает ESPN.

Матч закончился со счётом 87:71. Победу одержала команда «Сиэтл Шторм».

As the national anthem was played, the @nyliberty and @seattlestorm walked off the floor as part of the social justice initiative. pic.twitter.com/VihH5X3Yzh — ESPN (@espn) July 25, 2020

Во второй игре сезона между «Лос-Анджелес Спаркс» и «Финикс Меркури» ситуация повторилась — спортсменки ушли с площадки во время исполнения гимна.

Все матчи этого сезона пройдут без зрителей в Брейдентоне в штате Флорида на территории тренировочной базы IMG Academy.

NEWS.ru писал, что историк Евгений Понасенков сравнил участников движения Black Lives Matter с нацистами. Он обратил внимание, что главный лозунг движения является заимствованием из строчки «Песни Германии», которую нацисты сделали одной из ключевых фраз своей пропаганды, — «Германия превыше всего».

Протесты прокатились по США и ряду других стран после гибели 25 мая 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда при жёстком полицейском задержании. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею, после чего Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице. У погибшего были неоднократные проблемы с законом, он был несколько раз осуждён. Демонстранты требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены либо демонтированы.