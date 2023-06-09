В Сеть слили интимные видео футболиста Дзюбы

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Артем Дзюба

В социальных сетях стали распространяться интимные видео футболиста московского «Локомотива» Артема Дзюбы, сообщает портал Sports.ru. На одном видео бывший игрок сборной России по футболу лежит в кровати и обращается к неизвестной девушке. На другой записи Дзюба показывает обнаженные части тела.

Sports.ru отмечает, что видеозаписям может быть несколько лет. Предполагается, что злоумышленники либо могли завладеть техникой Дзюбы, либо совершили хакерские действия. Портал Sport24 сообщает, что игрок мог отправлять видео украинской любовнице.

В 2020 году с российским спортсменом произошел похожий скандал. В ноябре того года в интернете появилось видео, на котором футболист занимался мастурбацией. После этого его лишили капитанской повязки в петербургском «Зените», а наставник сборной России Станислав Черчесов не вызвал его на ноябрьские матчи национальной команды.

В декабре 2021 года девушка форварда «Бенфики» и сборной Португалии Гонсалу Рамуша опубликовала интимное видео спортсмена в Сети. В ролике, распространившемся в интернете, игрок мастурбировал в гостиничном номере. Сам спортсмен никак не комментировал сложившуюся с ним ситуацию.