Российского биатлониста Александра Логинова, гостиничный номер которого во время чемпионата мира обыскивали итальянские полицейские, обсмеяло норвежское издание.
На сайте Dagbladet материал о Логинове
Для великой русской истории вполне нормально, что Россия, как обычно, оказывается против всего остального мира, — подчеркнул автор статьи.
Как писал NEWS.ru, президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, что к Александру Логинову приезжали правоохранительные органы поздно ночью для подписания протокола и российский биатлонист накануне заключительного дня соревнований освободился только в три часа ночи.
До этого утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен