https://static.news.ru/photo/3a5ac684-564c-11ea-a5c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Российского биатлониста Александра Логинова, гостиничный номер которого во время чемпионата мира обыскивали итальянские полицейские, обсмеяло норвежское издание.

На сайте Dagbladet материал о Логинове вышел с заголовком «Пойман со спущенными штанами». В нём описывается, как Логинову «было неловко сидеть в одних трусах во время обысков».

Для великой русской истории вполне нормально, что Россия, как обычно, оказывается против всего остального мира, — подчеркнул автор статьи.

Как писал NEWS.ru, президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, что к Александру Логинову приезжали правоохранительные органы поздно ночью для подписания протокола и российский биатлонист накануне заключительного дня соревнований освободился только в три часа ночи.

До этого утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли.