В Норвегии признались, что скучают по российским лыжникам Норвежский лыжник Нортуг: россиян не хватает на международных турнирах

Фото: BildbyrÃ…N Ext / Keystone Press Agency / Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг заявил телеканалу TV2, что российских спортсменов не хватает на Кубке мира. По его словам, россияне были сильнейшими в прошлом году. Спортсмен отметил, что возвращение россиян на международные турниры может «оживить мужские гонки».

Это немного грустно. Возвращение россиян может оживить мужские гонки. У них невероятно сильная команда, которой будет не хватать и после Рождества, — сказал Нортуг.

Он не стал делать прогнозы по срокам возвращения российской сборной на международные турниры.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 22 октября приняла решение отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях организации в следующем сезоне. Решение было принято на заседании совета FIS.

1 марта Международная федерация лыжных видов спорта отстранила от участия в Кубке мира спортсменов из России. Организация поддержала решение правления Федерации лыжных видов спорта Норвегии, которое запретило российским спортсменам выступать на территории их страны.