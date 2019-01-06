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В деятельности Карреры снова увидели вред для «Спартака»

Массимо Каррера Сергей Лантюхов/News.ru

Массимо Каррера

спорт [ версия для печати ]

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о том, что итальянский специалист Массимо Каррера, возглавлявший команду с 2016 по 2018 годы, разрушил атмосферу семейности в клубе.

По словам бывшего игрока, до прихода Карреры в стане «красно-белых» царили доверительные отношения.

«Было видно, что всё хорошо в коллективе, всё дружно. Потом это, к сожалению, всё разрушилось. И я думаю, сам Каррера это разрушил», — приводит слова Филимонова «Спорт-Экспресс».

Каррера был уволен с поста главного тренера московского клуба в ноябре 2018-го. Его место занял Олег Кононов. Итальянец привёл команду к победе в чемпионате России — 2016/17. Он также завоевал Суперкубок страны.

Как писал News.ru, в бывшем клубе Аршавина отказались от нового россиянина.


#футбол #Спартак
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