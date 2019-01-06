В деятельности Карреры снова увидели вред для «Спартака»

https://news.ru/storage/news/e8867b96d539ff24a7386bd690e52966/16a558ee-2a5d-4973-af90-cc6238fe807d_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Массимо Каррера

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о том, что итальянский специалист Массимо Каррера, возглавлявший команду с 2016 по 2018 годы, разрушил атмосферу семейности в клубе.

По словам бывшего игрока, до прихода Карреры в стане «красно-белых» царили доверительные отношения.

«Было видно, что всё хорошо в коллективе, всё дружно. Потом это, к сожалению, всё разрушилось. И я думаю, сам Каррера это разрушил», — приводит слова Филимонова «Спорт-Экспресс».

Каррера был уволен с поста главного тренера московского клуба в ноябре 2018-го. Его место занял Олег Кононов. Итальянец привёл команду к победе в чемпионате России — 2016/17. Он также завоевал Суперкубок страны.

Как писал News.ru, в бывшем клубе Аршавина отказались от нового россиянина.