В деятельности Карреры снова увидели вред для «Спартака»

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о том, что итальянский специалист Массимо Каррера, возглавлявший команду с 2016 по 2018 годы, разрушил атмосферу семейности в клубе.
По словам бывшего игрока, до прихода Карреры в стане «красно-белых» царили доверительные отношения.
«Было видно, что всё хорошо в коллективе, всё дружно. Потом это, к сожалению, всё разрушилось. И я думаю, сам Каррера это разрушил», — приводит слова Филимонова «Спорт-Экспресс».
Каррера был уволен с поста главного тренера московского клуба в ноябре 2018-го. Его место занял Олег Кононов. Итальянец привёл команду к победе в чемпионате России — 2016/17. Он также завоевал Суперкубок страны.
Как писал News.ru, в бывшем клубе Аршавина отказались от нового россиянина.