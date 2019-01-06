В бывшем клубе Аршавина отказались от нового россиянина

Генеральный директор казахстанского «Кайрата» Марат Баймуханов прокомментировал информацию о том, что бывший футболист «Спартака» Александр Самедов может продолжить карьеру в команде.
«Даже не слышал о таком. Каждый день появляются какие-то слухи. Скорее всего, данную ситуацию раздувают российские журналисты», — цитирует Баймуханова «Чемпионат».
Накануне стало известно, что «Спартак» и Самедов разорвали контракт по обоюдному соглашению. Где футболист продолжит карьеру и продолжит ли вообще, не сообщается. Всего Самедов провел за «Спартак» 109 матчей и забил 15 мячей.
За «Кайрат» в последние два сезона выступал российский футболист Андрей Аршавин. Там он закончил профессиональную карьеру.
Как писал News.ru, футболист вышел к фанатам и едва не лишился глаза.