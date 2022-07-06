Усманов отозвал иск о разводе с Винер РИА Новости: Усманов отозвал свой иск о разводе с Винер, суд прекратил производство

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Алишер Усманов

Российский миллиардер, владелец холдинга «Металлоинвест» Алишер Усманов отозвал свой иск о разводе с супругой — тренером по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой, суд прекратил производство, передает РИА Новости. О начале бракоразводного процесса стало известно в начале мая. Сообщалось, что вопрос раздела имущества не стоял, речь шла только о фактическом расторжении брака.

Производство по гражданскому иску прекратить в связи с отказом истца от исковых требований, — огласил решение мировой судья судебного участка района Крылатское в Москве.

Ирина Винер-Усманова является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования, но в марте приостановил исполнение своих обязанностей. Бизнесмен занимает седьмую строчку в рейтинге богатейших людей России с состоянием $11,5 млрд.

Супруги поженились в 1992 году, хотя встретились еще в юности во Дворце спорта в Ташкенте. О причинах подачи искового заявления и его отзыва не уточняется.