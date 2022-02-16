USA Today: Валиевой завысили баллы

Американский судья Джо Инман заявил, что российской фигуристке Камиле Валиевой завысили баллы за выступление на короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. По его мнению, спортсменка невыразительно исполнила один из основных элементов своего выступления. По результатам своей программы Валиева занимает первое место. Об этом сообщает USA Today.

Камиле завысили оценку. Из-за тройного акселя. На мой взгляд, она отклонилась от своей выразительности, — заявил Инман.

Судья отметил, что в движениях российской фигуристки не было прежнего «порыва», а выступление выглядело «осторожно». По его словам, он бы первое место отдал бы россиянке Анне Щербаковой.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено три препарата для сердца, которые вместе могут быть направлены на повышение выносливости, заявил The New York Times глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. Помимо триметазидина, в пробе российской спортсменки также обнаружили гипоксен и L-карнитин, которые не входят в список запрещённых препаратов.

После решения Спортивного арбитражного суда допустить фигуристку до участия в личном олимпийском турнире, в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не будут проводить церемонию награждения, если Валиева попадёт в тройку медалистов.