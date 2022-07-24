Умер двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков

Фото: Вячеслав Ун Да-Син, Александр Яковлев/ТАСС

Юрий Колмаков

Двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков умер в возрасте 76 лет, сообщается на сайте Союза биатлонистов России. Экс-спортсмен скончался в Минске. О причинах смерти не сообщается.

Ушел из жизни двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Юрий Павлович Колмаков. На его счету золотые медали в эстафетах на чемпионатах мира в Лейк-Плэсиде-1973 и Минске-1974. Карьера яркого представителя советского биатлона связана с Минском, где Колмаков жил и тренировался, — сообщает СБР.

Ранее в возрасте 70 лет скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев. У экс-спортсмена была сильная простуда и проблемы с лёгкими. Анатолий Алябьев завоевал две золотые медали на зимней Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плэсиде в эстафете и в индивидуальной гонке. Также на Играх-1980 он взял бронзу в спринте.