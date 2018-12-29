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Уходу Геркуса удивились в «Локомотиве»

Игорь Денисов Сергей Лантюхов/News.ru

Игорь Денисов

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов прокомментировал отставку Ильи Геркуса с поста генерального директора московского клуба.

«Не знаю, что произошло, но лично я хотел бы выразить огромную благодарность Илье за то время, которое он работал в нашей команде», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

Руководство футбольного клуба «Локомотив» 29 декабря 2018 года прекратило сотрудничество с Ильёй Геркусом, занимавшим пост генерального директора команды. На его место назначен Василий Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров «железнодорожников».

Как писал News.ru, сумма долгов «Томи» стала достоянием общественности.


#футбол #Локомотив #ИльяГеркус
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