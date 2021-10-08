УЕФА подшутил над сборной Словакии после поражения от России
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
11:18, 09 октября 2021
Милан Шкриньяр (Словакия) Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подшутила над результатом матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии. В пресс-службе напомнили подопечным Штефана Тарковича о проценте владения мячом, который они продемонстрировали в игре против россиян. Комментарий появился на странице в Twitter.
Когда владел мячом 70% времени и проиграл всухую, — говорится в сообщении.
Сборная России обыграла команду Словакии со счётом 1:0. Исход встречи решил автогол Милана Шкриньяра. Следующий матча отбора к ЧМ-2022 состоится 11 сентября. Подопечным Валерия Карпина предстоит встретиться со сборной Словении.
Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России в рамках отбора к ЧМ-2022. Губерниев считает, что большое количество травм не должно стать проблемой для команды Валерия Карпина.