16+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

УЕФА подшутил над сборной Словакии после поражения от России

11:18, 09 октября 2021
УЕФА подшутил над сборной Словакии после поражения от России Милан Шкриньяр (Словакия) Фото: Егор Алеев/ТАСС
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подшутила над результатом матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии. В пресс-службе напомнили подопечным Штефана Тарковича о проценте владения мячом, который они продемонстрировали в игре против россиян. Комментарий появился на странице в Twitter. 

Когда владел мячом 70% времени и проиграл всухую, — говорится в сообщении. 

Сборная России обыграла команду Словакии со счётом 1:0. Исход встречи решил автогол Милана Шкриньяра. Следующий матча отбора к ЧМ-2022 состоится 11 сентября. Подопечным Валерия Карпина предстоит встретиться со сборной Словении.

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России в рамках отбора к ЧМ-2022. Губерниев считает, что большое количество травм не должно стать проблемой для команды Валерия Карпина.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео