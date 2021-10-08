УЕФА подшутил над сборной Словакии после поражения от России

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Хореограф Алексей Железняков, работающий в группе тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, высказался по поводу драки в московском метро с участием трёх дагестанцев. Пост он сделал на своей странице в Instagram. Инцидент произошёл 6 октября, когда группа пьяных мужчин избила Романа Ковалёва, заступившегося за девушку. Против уроженцев кавказской республики возбудили дело о покушении на убийство.

Читаю много комментариев: надо их посадить, их надо повесить. Их никто не оправдывает, но какие причины произошедшего? Сейчас у кавказцев если ты не занимаешься борьбой, то ты не мужик. Новое...