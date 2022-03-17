«У нас нет крыс»: Драчёв о возможности смены гражданства биатлонистами
Владимир Драчёв: смена гражданства у биатлонистов точно не начнется
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
18:46, 17 марта 2022
Владимир ДрачёвФото: Александр Вильф/РИА Новости
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Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что российские спортсмены не будут менять гражданство из-за невозможности соревноваться на международном уровне. Обладатель Кубка мира 1996 года считает, что биатлонисты не решатся на такой шаг из-за чувства патриотизма, сообщает «Спорт день за днём».
Смена гражданства точно не начнется. Она бессмысленна по многим причинам. И одна из них — это патриотизм. Как говорится, крысы бегут с корабля первыми, а в биатлоне крыс нет, — сказал Драчев.
2 марта стало известно, что российские биатлонисты и официальные лица отстранены от международных соревнований решением Исполнительного совета Международного союза биатлонистов (IBU).
Ранее биатлонист сборной России Даниил Серохвостов негативно воспринял отказ СБР от международных гонок из-за необходимости выступать под нейтральным статусом. По мнению биатлониста, нужно было дать спортсменам возможность добегать оставшиеся пять гонок, раз не было полного отстранения.