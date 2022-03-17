«У нас нет крыс»: Драчёв о возможности смены гражданства биатлонистами

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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян остался без секундантов к поединку с Алджамейном Стерлингом, который пройдёт 9 апреля на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле. Члены его команды не смогли получить американские визы. Сейчас представители россиянина ищут замену «угловым».

Как стало известно корреспонденту NEWS.ru, вместе с бойцом в США будет находиться его менеджер Саят Абдрахманов. Но в США россиянин вылетит один. В связи с этим Ян уже предложил бывшему...