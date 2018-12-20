Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пожелала удачи всем участникам чемпионата России, который проходит в Саранске с 19 по 23 декабря.
«Сегодня начинается чемпионат России в Саранске, к сожалению, без меня. Желаю удачи всем участникам», — написала спортсменка на своей страничке в Instagram.
Она добавила, что для неё чемпионат России стал бы 12-м взрослым чемпионатом России подряд.
Елизавета Туктамышева не принимает участия в турнире из-за воспаления лёгких.
Ранее News.ru сообщал, что приезд олимпийской чемпионки Алины Загитовой не вызвал ажиотажа со стороны болельщиков.