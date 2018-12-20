USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,249 $   Brent55.51 $ Bitcoin4,022.37 $
МОСКВА-11°C12:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Туктамышева пожелала удачи всем участникам чемпионата России

Елизавета Туктамышева Andrew Chin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Елизавета Туктамышева

спорт [ версия для печати ]

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пожелала удачи всем участникам чемпионата России, который проходит в Саранске с 19 по 23 декабря.

«Сегодня начинается чемпионат России в Саранске, к сожалению, без меня. Желаю удачи всем участникам», — написала спортсменка на своей страничке в Instagram.

Она добавила, что для неё чемпионат России стал бы 12-м взрослым чемпионатом России подряд.

Елизавета Туктамышева не принимает участия в турнире из-за воспаления лёгких.

Ранее News.ru сообщал, что приезд олимпийской чемпионки Алины Загитовой не вызвал ажиотажа со стороны болельщиков.


#фигурноекатание #ЕлизаветаТуктамышева
самое читаемое
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО
политика
Корабль НАТО вошёл в Чёрное море ради свободы навигации

читайте также
спорт 17:51, 19 декабря 2018
Нашлось объяснение смене короткой программы Медведевой
спорт 16:30, 19 декабря 2018
Медведева показала новую короткую программу
спорт 14:38, 19 декабря 2018
Возможный победитель снялся с ЧР по фигурному катанию
Лента новостей
общество 12:05
В РФ появится сеть кинотеатров виртуальной реальности
шоу-бизнес 12:01
Ушёл из жизни отец певца Александра Малинина
политика 12:00
Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов. Видео
спорт 11:59
Сульшер получит 50 миллионов для покупки игроков
общество 11:59
Российский Forbes выбрал бизнесмена года
общество 11:57
Космонавт Прокопьев мог нечаянно повредить кабель связи
общество 11:54
Новая станция метро открыта на «зелёной» ветке в Москве
спорт 11:51
Житель Чечни подстригся и стал двойником Нурмагомедова
экономика 11:43
Курс доллара вырос на 26 копеек
спорт 11:42
Божович: ЦСКА оставил в ЛЧ сильное впечатление
общество 11:41
Главреду The Insider запретили увидеть Путина
политика 11:35
Трамп выводит войска из Сирии в надежде отвлечь критиков
происшествия 11:32
Автомобиль врезался в школьный автобус в Рязанской области
спорт 11:31
Ласицкене может получить допуск к международным стартам
происшествия 11:28
Анестезиолог из Петербурга насиловал спящих пациенток
Другие новости
спорт 11:59
Сульшер получит 50 миллионов для покупки игроков
спорт 11:51
Житель Чечни подстригся и стал двойником Нурмагомедова
спорт 11:42
Божович: ЦСКА оставил в ЛЧ сильное впечатление
спорт 11:31
Ласицкене может получить допуск к международным стартам
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top