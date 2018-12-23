Туктамышева шокирована итогом чемпионата России среди женщин

https://news.ru/storage/news/991b84c7057e070203b5843a6f64dd67/2a6107ac-5194-40ea-91a3-ad3387b8a96e_850.jpg Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Елизавета Туктамышева

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что шокирована итогом женского турнира на чемпионате России. Результат турнира в Саранске, закончившегося громким успехом юниорок, она назвала феноменальным.

«Я просто в шоке. Что сегодня произошло на чемпионате России?», — написала Туктамышева в Twitter.

I'm just in shock. What is happened at the Russian championship today? it's just phenomenal... — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 22 декабря 2018 г.

Спортсменка, выигрывавшая чемпионат страны в 2013 году, не смогла выйти на лёд в Саранске из-за болезни. В её отсутствие провалились главные фавориты — Алина Загитова (пятое место) и Евгения Медведева (седьмое). При этом весь пьедестал заняли юниорки — 14-летние Анна Щербакова и Александра Трусова, а также 15-летняя Алёна Косторная.

Ранее News.ru сообщал, что Туктамышева была великолепна в финале Гран-при, став третьей и проиграв только японке Рике Кихире и Алине Загитовой. Её драйва и прокатов не хватало болельщикам в Саранске.