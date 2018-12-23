Туктамышева шокирована итогом чемпионата России среди женщин

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что шокирована итогом женского турнира на чемпионате России. Результат турнира в Саранске, закончившегося громким успехом юниорок, она назвала феноменальным.
«Я просто в шоке. Что сегодня произошло на чемпионате России?», — написала Туктамышева в Twitter.
I'm just in shock. What is happened at the Russian championship today? it's just phenomenal...— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 22 декабря 2018 г.
Спортсменка, выигрывавшая чемпионат страны в 2013 году, не смогла выйти на лёд в Саранске из-за болезни. В её отсутствие провалились главные фавориты — Алина Загитова (пятое место) и Евгения Медведева (седьмое). При этом весь пьедестал заняли юниорки — 14-летние Анна Щербакова и Александра Трусова, а также 15-летняя Алёна Косторная.
Ранее News.ru сообщал, что Туктамышева была великолепна в финале Гран-при, став третьей и проиграв только японке Рике Кихире и Алине Загитовой. Её драйва и прокатов не хватало болельщикам в Саранске.