Тренеры по-разному объяснили снятие Логинова с масс-старта в Оберхоффе

https://static.news.ru/photo/62fedae0-58c0-11eb-b805-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Тренеры российской сборной по биатлону противоречиво объяснили отсутствие Александра Логинова на масс-старте шестого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. О том, что он снят с забега, стало известно незадолго до начала гонки на 15 километров.

Таким образом, от России оказались заявлены лишь два спортсмена — Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

Главный тренер сборной Валерий Польховский заявил, что спортсмен «почувствовал себя не очень хорошо».

Мы решили его поберечь, раз он, по его ощущениям, не может сегодня бороться в полную силу. Травмы у него нет, — приводит слова наставника команды пресс-служба Союза биатлонистов России.

Однако личный тренер биатлониста Александр Касперович назвал другую причину. По его словам, это сделано в соответствии со стратегией подготовки спортсмена к Чемпионату мира в словенской Поклюке, который будет проходить с 10 по 21 февраля.

Отсутствие Саши связано с планом подготовки к чемпионату мира, — приводит слова Касперовича Sport24.

Логинов является лучшим из россиян в общем зачёте Кубка мира, однако он идёт лишь на 17-м месте, набрав 265 очков.

Победителем масс-старта, пропущенного биатлонистом, стал норвежец Тарьей Бё, который преодолел дистанцию за 37 минут 41,9 секунды. Вторым к финишу пришёл австриец Феликс Льяйтнер (+1,3), а третьим — швейцарец Беньямин Вегер (+7,8). Лидер общего зачёта норвежец Йоханнес Бё показал седьмой результат.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев. Допустив один промах, он финишировал на шестом месте. А для Латыпова масс-старт оказался провальным. Он допустил семь промахов и закончил гонку на предпоследнем 29-м месте.

О том, что Логинов не заявлен на масс-старт, как писал NEWS.ru, ранее сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. При этом он особо отметил тот факт, что «даже тренеры не могут сказать, почему» было принято такое решение.