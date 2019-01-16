Тренер Емельяненко опасается его соперника

https://news.ru/storage/news/fc106106656336a44a0b34212737bc37/cc70b0c6-08b5-4307-878f-c9af343b5d32_850.jpg Amy Sanderson/Global Look Press эксклюзивы

Райан Бейдер

Тренер российского бойца ММА Фёдора Емельяненко Александр Мичков поделился ожиданиями от предстоящего 26 января поединка подопечного в финале Гран-при Bellator с Райаном Бейдером, в котором на кону будет чемпионский пояс организации в тяжёлом весе.

«Бейдер — очень классный и мастеровитый боец. Он умеет работать хорошо и в стойке, и в партере, очень опасный для любого соперника. При этом он выносливый, хорошо дышит и отлично борется», — рассказал Мичков в интервью News.ru.

Кроме того, наставник отметил, что Федор Емельяненко не обращает внимания на статус андердога у букмекеров и считает, что у него есть шансы победить Бейдера прежде всего за счёт силы духа. Кроме того, по мнению Мичкова, скорость остаётся серьёзным козырем Фёдора, причём не только скорость нанесения ударов, но и скорость мышления.

Бой Емельяненко — Бейдер станет главным событием турнира Bellator 214, который пройдёт в Калифорнии.