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Тренер Емельяненко опасается его соперника

Райан Бейдер Amy Sanderson/Global Look Press эксклюзивы

Райан Бейдер

спорт [ версия для печати ]

Тренер российского бойца ММА Фёдора Емельяненко Александр Мичков поделился ожиданиями от предстоящего 26 января поединка подопечного в финале Гран-при Bellator с Райаном Бейдером, в котором на кону будет чемпионский пояс организации в тяжёлом весе.

«Бейдер — очень классный и мастеровитый боец. Он умеет работать хорошо и в стойке, и в партере, очень опасный для любого соперника. При этом он выносливый, хорошо дышит и отлично борется», — рассказал Мичков в интервью News.ru.

Кроме того, наставник отметил, что Федор Емельяненко не обращает внимания на статус андердога у букмекеров и считает, что у него есть шансы победить Бейдера прежде всего за счёт силы духа. Кроме того, по мнению Мичкова, скорость остаётся серьёзным козырем Фёдора, причём не только скорость нанесения ударов, но и скорость мышления.

Бой Емельяненко — Бейдер станет главным событием турнира Bellator 214, который пройдёт в Калифорнии.


#ФедорЕмельяненко #смешанныеединоборства
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