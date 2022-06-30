Трефилов осудил российскую гандболистку за переход в норвежский клуб

Фото: Daniel Stiller/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Анна Вяхирева

Бывший тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов оценил решение игрока команды Анны Вяхиревой перейти из ГК «Ростов-Дон» в норвежский «Вайперс», сообщает ТАСС. Специалист осудил поступок российской гандболистки.

Если бы в схожей ситуации норвежский клуб попросил остаться игроков уровня Катрин Лунде, то они бы не уехали в Россию или Румынию, а остались дома. Мы распустились, временно отношение к куску территории, который называется Россия, стало плевым. Меня могут обвинить в ложном патриотизме или назвать другим словом, но я считаю, что у человека отношение к месту, в котором он родился, должно быть иным, — заявил Трефилов.

По мнению тренера, когда тем, кто покинул Россию, станет плохо, они вернутся. Трефилов отметил, что умирать они будут на родине.

Ранее Трефилов охарактеризовал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) относительно допуска трансгендеров к соревнованиям как «глупость и тупость».