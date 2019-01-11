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Токио обвинили в покупке победы на выборах Олимпиады-2020

Олимпийский стадион в Токио Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Олимпийский стадион в Токио

спорт [ версия для печати ]

Главе Олимпийского комитета Японии 71-летнему Цунэкадзу Такэде предъявлены обвинения в коррупции. 

По мнению Следственного комитета Франции, победу Токио на выборах столицы Олимпиады-2020 в 2013 году купили. 

В Париже уверены, что положительным решение было принято благодаря тайным банковским операциям, которые повлияли на голоса африканских представителей, информирует газета Le Monde. 

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Столица Японии была выбрана на сессии МОК в Буэнос-Айресе в сентябре 2013 года.

Как сообщал News.ru, бюджет ОИ-2020 остаётся на уровне $12,6 млрд, несмотря на увеличение трат по некоторым пунктам. Японцы сделали перерасчёт и перераспределили денежные потоки, сократив часть затрат. При этом организаторы Игр признали 21 декабря, что для ограничения расходов необходимо проделать дополнительную работу.


#ЯПОНИЯ #Токио #Олимпиада2020 #ОИ-2020
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