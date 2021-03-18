Тедеско прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Уралом»

https://static.news.ru/photo/fe008e74-881f-11eb-8371-96000091f725_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско прокомментировал разгромную победу над «Уралом» со счётом 5:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

Очень быстрая была игра, хорошо начали, удалось забить два быстрых гола, что очень важно против такого соперника, как «Урал». После пенальти в наши ворота, когда стал счёт 3:1, очень важно было забить быстрый четвёртый, что получилось, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Во время матча травмы получили Алекс Крал и Роман Зобнин, однако характер травм неизвестен.

Пока не знаю, посмотрим, что с ними, — добавил он.

До окончания сезона остаётся семь туров, после чего немецкий специалист покинет команду. Наставник не ответил, считает ли решение об отъезде преждевременным.

Мы выиграли, мне нравится быть здесь, нужно наслаждаться моментом, больше ничего сказать не могу. Что касается мыслей о чемпионстве, я ни секунды об этом не думал. В России всё может случиться, выиграть может любая команда. «Динамо» выиграло у «Краснодара», нам предстоит встретиться с «Ростовом», «Локомотивом», таблица очень плотная. Игроки из сборных вернутся за несколько дней до матча в Ростове, будет непросто готовиться к игре, — заключил Тедеско.

Это третья победа «Спартака» подряд. Москвичи продолжают погоню за «Зенитом». От «сине-бело-голубых» их отделяет четыре очка.

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