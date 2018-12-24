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Тарасова: прекратите ажиотаж вокруг Загитовой и Медведевой

Александр Вильф/РИА Новости

спорт [ версия для печати ]

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала не нагнетать обстановку между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

«Девочки вместе фотографируются, что вы все нагнетаете ерунду какую-то? Вы видели, как зал (в Саранске. — Ред.) реагировал, когда Женя каталась? Я думала, упадёт потолок. Никто ни с кем не ссорится, прекратите этот ажиотаж», — сказала Тарасова на пресс-конференции в Москве.

На завершившемся чемпионате России в Саранске олимпийская чемпионка Алина Загитова, лидировавшая после короткой программы, заняла пятое место (212,03). Евгения Медведева — седьмое (205,90). Чемпионкой России стала Анна Щербакова (229,78). 


#фигурноекатание #ЕвгенияМедведева #АлинаЗагитова #ТатьянаТарасова
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