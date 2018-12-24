Тарасова: прекратите ажиотаж вокруг Загитовой и Медведевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала не нагнетать обстановку между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

«Девочки вместе фотографируются, что вы все нагнетаете ерунду какую-то? Вы видели, как зал (в Саранске. — Ред.) реагировал, когда Женя каталась? Я думала, упадёт потолок. Никто ни с кем не ссорится, прекратите этот ажиотаж», — сказала Тарасова на пресс-конференции в Москве.