Сёстры Аверины проиграли белорусской гимнастке в упражнениях с лентой на ЧМ

Российские гимнастки уступили золото в упражнениях с лентой на чемпионате мира белоруске Алине Горносько. Дина Аверина взяла серебро, Арина — бронзу. Турнир проходит в японском городе Китакюсю.

Дина Аверина показала результат 23,900 балла. Арина Аверина получила 23,450 балла. Результат чемпионки мира Горносько составил 23,950 балла.

В первый соревновательный день Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем и с мячом. Чемпионат мира по художественной гимнастике продлится до 31 октября.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам не выступит на чемпионате мира в Японии.