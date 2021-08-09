Судьи отказали России в пересмотре результатов по многоборью гимнасток

Сборная России по художественной гимнастике заняла второе место в групповом многоборье по итогам первого упражнения на Олимпиаде в Токио. Как пишет РИА Спорт, тренеры попросили судей пересмотреть результат.

Россиянки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко в упражнении с пятью мячами набрали 46,200 балла. Команда Болгарии заняла первое место с 47,550 балла.

В ОКР посчитали , что судьи должны ещё раз изучить выступление россиянок, однако запрос был отклонён.

Также стало известно, что сборная России опустилась с четвёртого на пятое место в общем медальном зачёте Олимпийских игр после того, как британский велогонщик Джейсон Кенни в кейрине завоевал 21-ю золотую медаль для национальной команды.

Глава МОК Томас Бах заявил, что Олимпиада в этом году прошла успешно, «несмотря на все сложности нынешнего времени». Он отметил, что представители 93 стран выиграли хотя бы одну медаль — это новый рекорд Игр.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала пост Ляйсан Утяшевой, в котором та заявила, что израильская гимнастка «вырвала у российской спортсменки победу» на Олимпиаде в Токио. «Ляйсан Утяшева никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей. <...> Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение её золотой медали Утяшева не имеет никакого права», — заявила Кабаева.