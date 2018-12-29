Сучилов выиграл гонку на «Ижевской винтовке»

Российский биатлонист Семён Сучилов одержал победу в заключительной гонке третьего этапа Кубка России — «Ижевской винтовке». Спортсмен преодолел дистанцию за 55 минут 12,2 секунды, допустив два промаха.
Второе место занял Максим Цветков, который допустил одну ошибку на огневом рубеже и проиграл лидеру 5 секунд. Замкнул тройку призёров Юрий Шопин, проиграв победителю 22,3 секунды, допустив один промах.
«Ижевская винтовка» является отборочным турниром на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU. По итогам трёх гонок Максим Цветков и Семён Сучилов набрали больше всех баллов. Это позволит им принять участие в январских соревнованиях.
На Кубок IBU по результатам отбора должны отправиться Вадим Филимонов, Павел Магазеев и Максим Буртасов.
Ранее News.ru сообщал, что российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями от предстоящей заключительной гонки в карьере.