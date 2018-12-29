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Сучилов выиграл гонку на «Ижевской винтовке»

Семён Сучилов Семён Сучилов/vk.com

Семён Сучилов

спорт [ версия для печати ]

Российский биатлонист Семён Сучилов одержал победу в заключительной гонке третьего этапа Кубка России — «Ижевской винтовке». Спортсмен преодолел дистанцию за 55 минут 12,2 секунды, допустив два промаха.

Второе место занял Максим Цветков, который допустил одну ошибку на огневом рубеже и проиграл лидеру 5 секунд. Замкнул тройку призёров Юрий Шопин, проиграв победителю 22,3 секунды, допустив один промах.

«Ижевская винтовка» является отборочным турниром на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU. По итогам трёх гонок Максим Цветков и Семён Сучилов набрали больше всех баллов. Это позволит им принять участие в январских соревнованиях. 

На Кубок IBU по результатам отбора должны отправиться Вадим Филимонов, Павел Магазеев и Максим Буртасов.

Ранее News.ru сообщал, что российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями от предстоящей заключительной гонки в карьере.


#биатлон #СеменСучилов #МаксимЦветков
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