Стой как Скала: история легендарного рестлера и актера Дуэйна Джонсона Спортсмену, который до сих пор воспринимается как молодой красавчик, исполняется 50 лет

Американский киноактёр, предприниматель, музыкант, певец, в прошлом - рестлер Дуэйн Джонсон / Фото Kathy Hutchins / Shutterstock.com

2 мая 50-летие отмечает знаменитый актер Дуэйн Джонсон, однако до попадания в кино американец был профессиональным спортсменом. У Скалы не получилось добиться больших успехов в американском футболе, но он стал культовым рестлером. Рассказываем подробнее о главных вехах в биографии Джонсона.

Детство и футбол

Джонсон появился на свет в Калифорнии в семье канадца и уроженки Самоа, среди предков актера также были афроамериканцы и ирландцы. В детстве Дуэйн вместе с родителями перебрался к родственникам матери в Новую Зеландию, где увлёкся регби. В старшей школе Джонсон вернулся в США, где семья сменила несколько мест жительства, переезжая из штата в штат.

Актер вспоминал, что в подростковом возрасте был неуправляемым: часто дрался, занимался воровством и несколько раз оказывался в полиции. При этом Джонсон рано увлекся бодибилдингом, желая быть похожим на своего отца, профессионально занимавшегося рестлингом.

В Пенсильвании один из учителей Джонсона решил пустить его энергию в мирное русло и предложил попробовать себя в американском футболе. Статный юноша, который неплохо умел играть в регби, быстро начал делать успехи, а ближе к выпускному мог спокойно выбирать себе университет для поступления. Несколько статусных учебных заведений боролись за право заполучить себе перспективного спортсмена.

Джонсон выбрал университет Майами, так как там базировалась одна из сильнейших на тот момент команд в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCCCA) «Майами Харрикейнс». Вместе с коллективом Джонсон в 1991 году выиграл чемпионат, однако шагнуть в НФЛ так и не смог.

Дуэйн Джонсон Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

В команду на ту же позицию защитника, на которой выступал Дуэйн, пришла будущая звезда мирового масштаба Уоррен Сапп. Джонсон присел на лавку, а вместо контракта с клубом НФЛ отправился в Канаду, где поиграл год в местной лиге, а затем завязал со спортом из-за травмы спины.

Взгляд на ринг

После неудачи в американском футболе Джонсон решил пойти по стопам предков и серьёзно увлекся рестлингом. На профессиональном ринге он оказался только в возрасте 24 лет и поначалу не пользовался большим успехом. Спортсмена, взявшего псевдоним Рокки Майвиа и образ хорошего парня, преследовали травмы, не принимали зрители, и в итоге Джонсон взял таймаут на несколько месяцев.

На ринг он вернулся под новым псевдонимом Скала, стал вести себя более вызывающе, а карьера пошла в гору. На долгие годы Джонсон стал одной из самых ярких звёзд главного мирового рестлинг-промоушена WWF (ныне — WWE), взял бесчисленное количество чемпионских поясов и стал героем для миллионов людей по всему миру.

Огромную популярность Дуэйн приобрел и в России. Несколько телеканалов страны на рубеже конца 1990-х — начала 2000-х регулярно транслировали шоу WWE, которые имели внушительные рейтинги.

Дорога в Голливуд

Параллельно с участием в рестлинг-шоу Скала начал сниматься в кино. Спортсмен, имевший степень бакалавра по криминологии и психологии, мог не только эффектно выглядеть на экране, но и прилично разговаривать, так что режиссёры начали активно задействовать американца в своих картинах.

Всего в фильмографии Джонсона больше 50 работ. Среди них роли в нескольких частях «Форсажа», «Копах в глубоком запасе», «Сокровище Амазонки», «Мумии возвращается», «Широко шагая» и множестве других коммерчески успешных фильмов. В 2002 году Джонсон снялся в главной роли в «Царе скорпионов», получив за это 5,5 миллиона долларов. Гонорар был внесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый крупный в истории для актёра.

Дуэйн Джонсон в фильме «Царь скорпионов» imdb.com

Помимо съемок в кино, Джонсон попробовал себя в куче других направлений. Он написал автобиографию, запустил собственный бренд одежды и обуви, стал совладельцем лиги американского футбол XFL, а также организовал серию соревнований по бодибилдингу и занялся производство текилы.

Джонсон стал очень состоятельным и известным человеком. Журнал Time несколько раз включал его в рейтинги самых влиятельных людей мира. Спортсмену и актеру исполнилось 50, но, кажется, планов и идей у Джонсона хватит ещё лет на 100.