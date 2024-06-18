Армянские гимнастки снялись с Игр БРИКС из-за судьи из Азербайджана

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Сборная Армении по художественной гимнастике не будет выступать в Играх БРИКС в Казани из-за замены главного судьи турнира, рассказала «Матч ТВ» член команды Сильва Саргсян. По ее словам, изначально оценивать спортсменов должна была представительница Армении, но ее заменили на судью из Азербайджана.

Сначала главной судьей была назначена представительница Армении. Потом поменяли, и теперь главный судья соревнований из Азербайджана. Вот Армения и снялась, — объяснила Саргсян.

Соревнования по художественной гимнастике на Играх БРИКС пройдут 20–22 июня. Сам турнир открылся 12 июня и завершится 23 июня.

Ранее стало известно, что четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев стал победителем произвольной программы на Играх БРИКС. Спортсмен оказался единственным заявленным участником в этой категории. Он набрал 211,6542 балла.

Игры БРИКС открыл президент России Владимир Путин. Он отметил, что турнир под эгидой организации является важной частью всестороннего политического, экономического и гуманитарного воздействия. По словам главы государства, роль БРИКС в мировых делах стремительно растет.