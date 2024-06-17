Российский синхронист победил в соревнованиях с самим собой на Играх БРИКС Синхронист Мальцев стал единственным участником соревнований на Играх БРИКС

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Александр Мальцев

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев стал победителем произвольной программы на Играх БРИКС, передает «Чемпионат». Спортсмен оказался единственным заявленным участником в этой категории. Он набрал 211,6542 балла.

Сам Мальцев отметил, что его не волнует отсутствие конкуренции. По словам спортсмена, он был настроен на то, чтобы показать максимально хорошее исполнение программы.

Для синхрониста это вторая золотая медаль на турнире. Несколькими днями ранее он стал победителем технической программы.

Игры БРИКС проходят в этом году в Казани. В мероприятии принимают участие 4,5 тысячи участников из 93 стран мира. По итогам турнира будет разыграно 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.

Ранее президент России Владимир Путин объявил открытыми спортивные Игры стран БРИКС в Казани. Глава государства также поприветствовал участников церемонии открытия, пожелав им побед. Путин отметил, что Игры под эгидой организации являются важной частью всестороннего политического, экономического и гуманитарного воздействия. По его словам, роль БРИКС в мировых делах стремительно растет.