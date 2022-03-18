Стали известны все пары 1/4 финала Лиги чемпионов

В пятницу в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона-2021/22. По её итогам испанский «Реал» получил в соперники лондонский «Челси», а английский «Ливерпуль» — португальскую «Бенфику».

Все пары 1/4 финала турнира выглядят следующим образом: «Челси» (Англия) — «Реал» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия) — «Атлетико» (Испания), «Вильярреал» (Испания) — «Бавария» (Германия) и «Бенфика» (Португалия) — «Ливерпуль» (Англия).

Первые матчи этой стадии запланированы на 5 и 6 апреля. Ответные встречи пройдут 12 и 13 апреля. Финал Лиги чемпионов, который изначально должен был состояться в Санкт-Петербурге, пройдёт во Франции на стадионе «Стад-де-Франс» в пригороде Парижа.

Отметим, что одновременно прошла жеребьевка полуфинальной стадии. Таким образом, победитель противостояния «Челси» — «Реал» встретится с кем-то из пары «Манчестер Сити» — «Атлетико», а победители пар «Вильярреал» — «Бавария» и «Бенфика» — «Ливерпуль» сыграют друг с другом.

Ранее в московском Доме футбола 4 марта состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка России. В церемонии приняли участие бывшие футболисты Андрей Тихонов и Руслан Пименов. Восемь команд узнали своих соперников на этой стадии.