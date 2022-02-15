Стал известен состав женской сборной по биатлону на эстафету

Спортсменки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина выступят за сборную России на Олимпийских играх в Пекине в эстафете, говорится на официальном сайте турнира. Соревнования пройдут 16 февраля.

Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своём Telegram-канале объяснил, почему в состав не попала Евгения Буртасова.

Почему нет Буртасовой? Позавчера, чтобы оценить её состояние, тренеры предложили ей пробежать небольшой масс-старт со спортсменками из других стран, которые не бежали спринт/пасьют. У мужчин в аналогичном товарищеском забеге участвовал Халили. Евгения отказалась, сказала: «У меня свой план», – сообщил Аверьянов.

Отметим, что женская российская команда по ходу этого сезона была дважды на втором месте и один раз на третьем в четырёх этапах Кубка мира. Однако во всех этих гонках принимала участие Валерия Васнецова, которая по прилёте в Пекин сдала положительный тест на COVID-19.

Во вторник мужская сборная России по биатлону в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4 по 7,5 км. Эта награда стала третьей для российских биатлонистов на Играх в Пекине. Ранее россияне заняли третье место в смешанной эстафете. Также Эдуард Латыпов был бронзовым призёром гонки преследования.