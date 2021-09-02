«Спутник» не катит: Большунова не пустили на зимний фестиваль во Францию

Спустя два года легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад решил возобновить лыжно-биатлонный фестиваль, который он проводит в Анси, однако его проведению помешали суровые антиковидные ограничения во Франции. Из-за них специально приглашённые российские спортсмены вынуждены отказаться от поездки, но давний фанат Фуркада Карим Халили остался в Европе на две недели ради встречи с кумиром.
Фестиваль в Альпах
В предстоящий уик-энд в главном биатлонном центре Франции Анси семикратный обладатель Кубка мира и пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад проведёт свой лыжно-биатлонный фестиваль. Он впервые организовал его два года назад, ещё будучи действующим биатлонистом, но прошлогодние планы пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. В этом году 4 сентября планируются биатлонные гонки с общего старта, в которых примут участие по 8 мужчин и женщин и лыжный спринт на лыжероллерах, где выступят по 16 человек. Его хедлайнером должен был стать действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов.
Фуркаду удалось собрать солидный состав участников для шоу-гонки, несмотря на то, что сейчас у лыжников и биатлонистов в разгаре подготовка к Олимпиаде, а коронавирусную угрозу не удалось полностью устранить даже с помощью вакцинации. Понятно, что в соревнованиях примут участие все сильнейшие французские лыжники и биатлонисты, но Мартену удалось привлечь и иностранных звёзд. Так лучшая биатлонистка мира, норвежка Тириль Экхофф из всех летних стартов выбрала именно его фестиваль. Компанию ей составят успешно проведшие прошлый сезон немка Франциска Пройсс и австрийка Лиза Тереза Хаузер.
У мужчин хедлайнером станет вице-лидер прошлого сезона Стурла Лэгрейд, его соотечественник Йоханнес Дале и ведущий французский биатлонист Кентен Фийон-Майе. Ожидалось и участие двукратного чемпиона мира в гонке преследования Эмильена Жаклена, но он сломал руку как раз перед норвежским фестивалем Blink и был заменён на Антонена Гигонна. Формат гонок будет самым обычным — масс-старт с четырьмя огневыми рубежами.
«Спутник» Европа так и не признала
Как рассказывал Матвей Елисеев, летом Фуркад связался с ним сам через одну из соцсетей и пригласил на свой фестиваль. Выбор француза понятен. Елисеев — самый известный из российских биатлонистов после Александра Логинова, но чемпиона мира француз никогда не позовёт из-за своей непримиримой позиции по допингу. К тому же Матвей хорошо говорит по-английски. Другим дорогим российским гостем должен был стать лучший лыжник мира Большунов, который в этом году уже пропустил Blink в Норвегии. Но в планы организаторов в очередной раз вмешались ковидные ограничения.
В последние несколько дней у нас возникли некоторые трудности с российскими спортсменами, которые прививались вакциной «Спутник», не одобренной в Евросоюзе. Нам пришлось заменить участников из России. Было бы слишком сложно обязать их проходить 10-дневный карантин из-за одного дня соревнований, — рассказал Фуркад в интервью Le Messager.
Обычно международные федерации решают такие вопросы по ограничениям с правительствами государств, однако организаторам коммерческих стартов, даже таким заслуженным, как Фуркад, делать это гораздо сложнее. Сидеть 10 дней на карантине российские спортсмены в разгар подготовки к сезону не могут себе позволить, однако полностью без россиян фестиваль не останется. На замену Елисееву вызван Карим Халили, который уже выступал в шоу-гонке в Висбадене 15 августа и с тех пор находится на сборе в Европе, а потому ему обязательный карантин не нужен.
Новая встреча с кумиром
Восходящая звезда российского биатлона 23-летний Карим Халили, завоевавший в этом году в эстафете первую в карьере медаль чемпионата мира пришёл в большой биатлон во многом благодаря Мартену Фуркаду. В 2009 году он в десять лет впервые приехал на этап Кубка мира в Финляндии, где впервые пообщался с молодым и перспективным французским биатлонистом и стал за него болеть. Пока Фуркад штамповал Кубки мира, Карим мечтал о встрече с ним уже в качестве участника соревнований. Мечта биатлониста сбылась в 2020 году, когда ещё будучи юниором он принял участие в нескольких этапах Кубка мира, где соперничал с Мартеном, а когда тот завершил карьеру после масс-старта в Холменколлене, пообщался с ним лично.
Нынешнюю подготовку к Олимпиаде Халили впервые за последние два года проводит не с личным тренером и наставником лыжной сборной Егором Сориным, а со сборной командой под руководством Юрия Каминского. Однако его подготовка несёт в себе определённые моменты индивидуальности. Это касается и нынешних тренировок в Европе и участия в шоу-соревнованиях. Так в гонке в Висбадене Халили, будучи наименее именитым среди девяти участников, неожиданно занял второе место, уступив лишь лучшему биатлонисту мира Йоханнесу Бё.
Я немного переживал поначалу, как буду выглядеть на фоне лидеров мирового биатлона. Но уже когда туда приехал, почувствовал себя абсолютно комфортно. Все между собой общались, все хорошо. Тарьей Бё упал, потому что у него отстегнулось крепление. Возможно, из-за попадания в яму, не знаю. Мне тоже было непросто, но я для себя решил, что лучше перестраховаться. Потому что из-за одного дурацкого падения может потом вылететь весь сезон, — так Халили прокомментировал своё выступление в Висбадене в интервью «Спорт-Экспрессу».