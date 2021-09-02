«Спутник» не катит: Большунова не пустили на зимний фестиваль во Францию

Спустя два года легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад решил возобновить лыжно-биатлонный фестиваль, который он проводит в Анси, однако его проведению помешали суровые антиковидные ограничения во Франции. Из-за них специально приглашённые российские спортсмены вынуждены отказаться от поездки, но давний фанат Фуркада Карим Халили остался в Европе на две недели ради встречи с кумиром.

Фестиваль в Альпах

В предстоящий уик-энд в главном биатлонном центре Франции Анси семикратный обладатель Кубка мира и пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад проведёт свой лыжно-биатлонный фестиваль. Он впервые организовал его два года назад, ещё будучи действующим биатлонистом, но прошлогодние планы пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. В этом году 4 сентября планируются биатлонные гонки с общего старта, в которых примут участие по 8 мужчин и женщин и лыжный спринт на лыжероллерах, где выступят по 16 человек. Его хедлайнером должен был стать действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов.

Мартен Фуркад Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Фуркаду удалось собрать солидный состав участников для шоу-гонки, несмотря на то, что сейчас у лыжников и биатлонистов в разгаре подготовка к Олимпиаде, а коронавирусную угрозу не удалось полностью устранить даже с помощью вакцинации. Понятно, что в соревнованиях примут участие все сильнейшие французские лыжники и биатлонисты, но Мартену удалось привлечь и иностранных звёзд. Так лучшая биатлонистка мира, норвежка Тириль Экхофф из всех летних стартов выбрала именно его фестиваль. Компанию ей составят успешно проведшие прошлый сезон немка Франциска Пройсс и австрийка Лиза Тереза Хаузер.

У мужчин хедлайнером станет вице-лидер прошлого сезона Стурла Лэгрейд, его соотечественник Йоханнес Дале и ведущий французский биатлонист Кентен Фийон-Майе. Ожидалось и участие двукратного чемпиона мира в гонке преследования Эмильена Жаклена, но он сломал руку как раз перед норвежским фестивалем Blink и был заменён на Антонена Гигонна. Формат гонок будет самым обычным — масс-старт с четырьмя огневыми рубежами.

«Спутник» Европа так и не признала

Как рассказывал Матвей Елисеев, летом Фуркад связался с ним сам через одну из соцсетей и пригласил на свой фестиваль. Выбор француза понятен. Елисеев — самый известный из российских биатлонистов после Александра Логинова, но чемпиона мира француз никогда не позовёт из-за своей непримиримой позиции по допингу. К тому же Матвей хорошо говорит по-английски. Другим дорогим российским гостем должен был стать лучший лыжник мира Большунов, который в этом году уже пропустил Blink в Норвегии. Но в планы организаторов в очередной раз вмешались ковидные ограничения.

Матвей Елисеев Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

В последние несколько дней у нас возникли некоторые трудности с российскими спортсменами, которые прививались вакциной «Спутник», не одобренной в Евросоюзе. Нам пришлось заменить участников из России. Было бы слишком сложно обязать их проходить 10-дневный карантин из-за одного дня соревнований, — рассказал Фуркад в интервью Le Messager.

Обычно международные федерации решают такие вопросы по ограничениям с правительствами государств, однако организаторам коммерческих стартов, даже таким заслуженным, как Фуркад, делать это гораздо сложнее. Сидеть 10 дней на карантине российские спортсмены в разгар подготовки к сезону не могут себе позволить, однако полностью без россиян фестиваль не останется. На замену Елисееву вызван Карим Халили, который уже выступал в шоу-гонке в Висбадене 15 августа и с тех пор находится на сборе в Европе, а потому ему обязательный карантин не нужен.

Новая встреча с кумиром

Восходящая звезда российского биатлона 23-летний Карим Халили, завоевавший в этом году в эстафете первую в карьере медаль чемпионата мира пришёл в большой биатлон во многом благодаря Мартену Фуркаду. В 2009 году он в десять лет впервые приехал на этап Кубка мира в Финляндии, где впервые пообщался с молодым и перспективным французским биатлонистом и стал за него болеть. Пока Фуркад штамповал Кубки мира, Карим мечтал о встрече с ним уже в качестве участника соревнований. Мечта биатлониста сбылась в 2020 году, когда ещё будучи юниором он принял участие в нескольких этапах Кубка мира, где соперничал с Мартеном, а когда тот завершил карьеру после масс-старта в Холменколлене, пообщался с ним лично.

Карим Халили karimas01/instagram.com

Нынешнюю подготовку к Олимпиаде Халили впервые за последние два года проводит не с личным тренером и наставником лыжной сборной Егором Сориным, а со сборной командой под руководством Юрия Каминского. Однако его подготовка несёт в себе определённые моменты индивидуальности. Это касается и нынешних тренировок в Европе и участия в шоу-соревнованиях. Так в гонке в Висбадене Халили, будучи наименее именитым среди девяти участников, неожиданно занял второе место, уступив лишь лучшему биатлонисту мира Йоханнесу Бё.