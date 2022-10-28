На спорт как на пожар: фоторепортаж с Кубка МЧС по спасательному спорту Пожарно-спасательный спорт — отдельная дисциплина, в которой есть красивые и яркие моменты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участники соревнований на Кубок министра РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по пожарно-спасательному спорту

27 октября в Подмосковье прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту. Официальное название турнира — Кубок министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по пожарно-спасательному спорту, приуроченный к 85-летию пожарно-спасательного спорта. Но если коротко — Кубок МЧС.

В турнире приняли участие 14 команд, это представители как органов МЧС, так и ВУЗов, где обучают этому делу. Были еще сборные команды из работников охраны железнодорожного транспорта, словом, все — очень сильные и спортивные ребята. Всего в соревнованиях приняли участие 159 спортсменов.

Главная дисциплина — 100-метровая полоса препятствий. Она включает себя хождение по бревну, есть также элементы гимнастики, легкой атлетики и стрельбы. Впрочем, на фото вы все увидите сами.

Пожарно-спасательный спорт официально появился еще в 1937 году и постепенно набирал популярность в советское время. В 1960-е годы были разработаны и утверждены основные виды упражнений:

1. Подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни;

2. Установка выдвижной трехколенной лестницы и подъем по ней в окно третьего этажа учебной башни;

3. Преодоление стометровой полосы с препятствиями;

4. Боевое развертывание;

5. Пожарная эстафета (4 на100 метров).

Одним из наиболее зрелищных видов является подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни. После сигнала «старт» спортсмен со штурмовой лестницей (штурмовкой) в руках должен пробежать 32 метра до учебной башни и взобраться на нее, закрепляя лестницу за оконные проемы каждого из этажей, и финишировать, наступив на контактные пластины 4-го этажа. Тут решающими зачастую оказываются сотые доли секунды.

Цель пожарно-спасательного спорта — развить силу, выносливость, быстроту реакции, умение выдерживать значительные физические нагрузки и работать в дыму при высоких температурах. В этом виде спорта сборная России исторически входит в тройку лучших в Европе.