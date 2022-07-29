Советская чемпионка Олимпиады скончалась в возрасте 93 лет Чемпионка ОИ-1956 по гребле на байдарках Елизавета Кислова скончалась в возрасте 93 лет

Фото: kayak-canoe.ru

Чемпионка Олимпиады-1956 по гребле на байдарках Елизавета Кислова

Чемпионка Олимпиады-1956 по гребле на байдарках Елизавета Кислова скончалась в возрасте 93 лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. Советская спортсменка умерла 27 июля. Причины смерти не уточняются.

Елизавета Григорьевна прожила долгую жизнь. Она была представителем того поколения гребцов, которые начинали историю развития нашего вида спорта в стране и прославляли его во всем мире, — говорится в заявлении федерации.

Кислова выиграла олимпийское золото в соревнованиях на байдарке-одиночке на дистанции 500 метров. Также она завоевала золотую и серебряную медали чемпионатов мира и две золотые медали на чемпионате Европы.

Ранее в Москве скончался известный футбольный тренер Георгий Ярцев. Ему было 74 года. В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо», «Торпедо». Он был наставником волгоградского «Ротора», а также молдавского «Милсами». Под его руководством «Спартак» стал чемпионом страны в 1996 году. Также специалист возглавлял сборную России с 2003 по 2005 год.